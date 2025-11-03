Central Córdoba vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Ferroviario busca afirmarse como líder de su zona, mientras la Academia intenta recuperarse tras la eliminación de la Copa Libertadores.
Central Córdoba y Racing se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido que promete intensidad y tensión.
Corresponde a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 y pone cara a cara a dos equipos con objetivos distintos, pero igual de urgidos: el local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.
El conjunto santiagueño vive un presente inmejorable. Acumula siete puntos de los últimos nueve y comparte el liderazgo con Estudiantes, aunque lo supera por diferencia de gol, lo que lo coloca en la mejor posición posible a falta de tres jornadas. La regularidad, la solidez defensiva y la eficacia en el área rival fueron las claves del gran rendimiento del equipo, que depende de sí mismo para asegurarse la localía durante toda la fase de playoffs.
En cambio, la Academia llega golpeado. La reciente eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo a las ilusiones del plantel y del cuerpo técnico, que ahora deben enfocarse en el Clausura como único objetivo. Con la necesidad de sumar para meterse en los puestos de clasificación y consolidarse en zona de copas internacionales por tabla anual, enfrenta una parada brava en Santiago del Estero, donde pocos han logrado llevarse puntos.
El entrenador racinguista deberá gestionar el cansancio y las emociones tras el trajín internacional, apostando a la rotación sin resignar jerarquía. En tanto, el Ferroviario confía en su fortaleza colectiva y en el empuje de su público para dar otro golpe y seguir soñando en grande. Con ambos equipos necesitados de ganar, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con ingredientes de sobra: liderazgo, revancha y ambición en juego.
Central Córdoba vs. Racing: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Omar De Felippe.
- Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Central Córdoba vs. Racing: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports Premium.
