Comunicado de la Asociación Argentina de Tenis contra Julia Mengolini por una desafortunada declaración de la periodista

En el marco de esa conversación, Mengolini sostuvo que el tenis “es un deporte totalmente encapsulado” y afirmó que, para poder jugar bien, “hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder simbólico”. Luego agregó: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras”.

Las expresiones vertidas en su programa emitido por Futurock circularon rápidamente en redes sociales. De esa manera, la periodista volvió a ser foco de críticas, como ya lo fue en otras oportunidades.

El comunicado de la Asociación Argentina de Tenis contra Julia Mengolini

Es que el miércoles por la noche fue la Asociación Argentina de Tenis la que decidió hacerse eco de los comentarios de Mengolini y publicó un duro comunicado en el que repudió sus dichos.

Según el ente que preside el extenista Agustín Calleri, la expresión utilizada por Mengolini fue "ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

En su publicación, la AAT destacó el rol del tenis como formador "de miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen".

Y sobre el final apuntó directamente contra la periodista: “Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”, afirmaron desde la AAT.

Julia Mengolini tenis

Poco después de la publicación del comunicado, Mengolini respondió desde su cuenta de X al comunicado de la asociación.“Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar… quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis… (que igual era un chiste… pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”, escribió.

La polémica siguió en Instagram, donde la periodista subió algunas fotos suyas jugando precisamente al tenis en forma amateur, en una de ellas con el artista Andy Chango, "uno de los más brillantes tenistas", según palabras de Mengolini.