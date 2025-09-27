Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La Selección Argentina de esa categoría debutará este domingo, desde las 20, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Los detalles del duelo.
La Selección Argentina Sub-20 arranca su participación en el Mundial de la categoría en Chile este domingo 28 de septiembre, enfrentando a Cuba por la primera fecha del Grupo D. El encuentro está pactado para las 20 horas de Argentina y se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El equipo dirigido por Diego Placente llega a la Copa del Mundo con credenciales importantes. Obtuvo el pasaje tras lograr el subcampeonato en el Sudamericano, dejando actuaciones memorables como la goleada 6-0 a Brasil y el vibrante 4-3 sobre Uruguay.
Argentina, la máxima ganadora en la historia del Mundial Sub 20 con seis títulos (el último en 2007), busca recuperar el protagonismo en un torneo donde ha flaqueado en las últimas ediciones. Desde el 2011, solo alcanzó los cuartos de final en una ocasión y los octavos en dos.
El Grupo D, que comparte Argentina, se completa con Italia y Australia. Estos dos seleccionados se enfrentarán también el domingo, pero a las 17 horas.
Además, la jornada mundialista incluye los siguientes duelos del Grupo C:
Marruecos vs. España (17 horas)
Brasil vs. México (20 horas)
Probable formación de la Selección Argentina Sub-20
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: datos del partido
- Hora: 20
- Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaíso
- Transmisión: DSports
Los próximos duelos de Argentina en el Mundial Sub-20
- 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
