Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Pirata" desembarca en el Norberto Tomaghello con la intención de extender su racha positiva y seguir recortando distancias en lo más alto de su grupo.

Este duelo de febrero de 2026 promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos planteles que han logrado regularidad táctica y resultados positivos en el inicio del torneo.

Formaciones de Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero, Rubén Botta; Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos de Defensa y Justicia vs. Belgrano