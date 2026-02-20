Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Halcón" recibe en Florencio Varela al "Pirata", en la apertura de la sexta jornada del certamen local.
En el partido que abre la jornada y que se presenta como uno de los más atractivos, Defensa y Justicia y Belgrano chocan este viernes en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.15 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Nicolás Lamolina. Se podrá ver por ESPN Premium.
Defensa y Justicia llega a este compromiso tras empatar 1-1 contra Vélez en Florencio Varela, resultado que le permitió escalar a la tercera posición de la Zona A con nueve puntos. El equipo de Mariano Soso se mantiene en la pelea directa por el liderazgo, situándose apenas por detrás del "Fortín" (11) e Independiente (9, con mejor diferencia de gol).
El objetivo del "Halcón" es revalidar su fortaleza como local para asegurar tres unidades que lo consoliden en los puestos de vanguardia.
Por el lado de Belgrano, la actualidad es de un invicto sólido que lo posiciona tercero en la Zona B con 11 unidades, producto de tres victorias y dos empates. El conjunto cordobés viene de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza con un tanto de Franco “Mudo” Vázquez, ratificando su excelente presente fuera de casa, donde obtuvo siete de los nueve puntos disputados.
El "Pirata" desembarca en el Norberto Tomaghello con la intención de extender su racha positiva y seguir recortando distancias en lo más alto de su grupo.
Este duelo de febrero de 2026 promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos planteles que han logrado regularidad táctica y resultados positivos en el inicio del torneo.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero, Rubén Botta; Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Datos de Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Hora: 17:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Joaquin Gil
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
