Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Halcón y el Pirata se miden este domingo, desde las 16:45, con la mira en los puestos de clasificación. Todos los detalles.
Este domingo, desde las 16:45, Defensa y Justicia y Belgrano se medirán en el Estadio Norberto Tomaghello por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Halcón, que viene de un empate agónico contra Barracas Central, buscará la victoria frente a su público. Por su parte, el Pirata intentará recuperarse de la dura goleada que sufrió ante Central Córdoba en la jornada anterior.
Aunque el triunfo se les escapó en el último minuto contra Barracas, Defensa y Justicia se mantiene firme en la parte alta de su zona. El Halcón ha tenido un inicio de semestre muy prometedor, con solo una derrota hasta ahora, lo que les da esperanzas de clasificar a la siguiente fase.
Por su lado, Belgrano viene de una dura derrota 3-0 contra Central Córdoba, rompiendo una racha de cuatro partidos invicto. A pesar del tropiezo, el Pirata ha tenido una buena campaña y busca recuperarse en su visita a Florencio Varela.
"Hay que aprender de esto y corregir. Es mejor recibir este golpe ahora que al final del torneo", declaró Gabriel Compagnucci en conferencia de prensa antes del viaje a Buenos Aires. Para este encuentro, el Ruso Zielinski no podrá contar con Lisandro López, quien fue expulsado en el partido anterior.
Formaciones del duelo
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Defensa y Justicia vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Felipe Viola
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Norberto Tomaghello
