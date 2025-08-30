Defensa y Justicia vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Este domingo, desde las 16:45, Defensa y Justicia y Belgrano se medirán en el Estadio Norberto Tomaghello por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Halcón, que viene de un empate agónico contra Barracas Central, buscará la victoria frente a su público. Por su parte, el Pirata intentará recuperarse de la dura goleada que sufrió ante Central Córdoba en la jornada anterior.