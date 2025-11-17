Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Halcón de Florencio Varela necesita un triunfo y varios resultados ajenos para no despedirse del Torneo Clausura antes de tiempo.
Defensa y Justicia recibe este lunes a Independiente Rivadavia desde las 17 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en un cruce que marcará su destino en el Torneo Clausura 2025. El choque, correspondiente a la última fecha, promete tensión, urgencias y la incertidumbre propia de un cierre de fase reñido.
El equipo de Florencio Varela llega en una situación límite: debe ganar sí o sí y luego aguardar por una combinación de marcadores en otros partidos para meterse entre los ocho mejores de la competencia. Enfrente estará la Lepra mendocina, sin chances matemáticas de avanzar, pero con la tranquilidad de haber cumplido su objetivo anual tras consagrarse campeona de la Copa Argentina, un logro histórico para la institución.
El presente del Halcón se tornó complejo luego de una seguidilla adversa que lo dejó en la cuerda floja. Las caídas consecutivas ante Unión, Huracán y Racing comprometieron seriamente su posición en la tabla y lo obligan a depender de terceros incluso si consigue ganar en casa.
Con 19 puntos y ubicado en el undécimo lugar de la zona, debe imponerse y esperar que Banfield y Belgrano no sumen de a tres en sus respectivos encuentros, además de necesitar que el duelo entre Estudiantes y Argentinos Juniors no termine igualado. En caso de que alguno de estos resultados no se concrete, su participación en el certamen quedará sentenciada. La misión no es sencilla, pero el equipo confía en apoyarse en su gente para encontrar el impulso final.
Independiente Rivadavia, en cambio, afronta este compromiso sin presiones competitivas, aunque con la motivación de cerrar la temporada con una imagen sólida. El conjunto mendocino quedó sin posibilidades de ingresar a los playoffs, pero atraviesa un cierre de año especial tras alzarse con la Copa Argentina, el primer título oficial en su historia, que además le garantizó un cupo en la próxima Copa Libertadores.
Esa conquista les permite trabajar con menor urgencia y brindarle rodaje a un plantel que ya superó su objetivo central. Sin embargo, el equipo de Alfredo Berti viaja a Varela decidido a no ser un mero partenaire, consciente de que una victoria en el final puede reforzar la confianza de cara al año entrante y también condicionar las ilusiones de un rival necesitado.
Matías Fernández abrió el marcador para la Lepra Mendocina a los 14 minutos del primer tiempo:
Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: ESPN 2.
