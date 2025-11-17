Esa conquista les permite trabajar con menor urgencia y brindarle rodaje a un plantel que ya superó su objetivo central. Sin embargo, el equipo de Alfredo Berti viaja a Varela decidido a no ser un mero partenaire, consciente de que una victoria en el final puede reforzar la confianza de cara al año entrante y también condicionar las ilusiones de un rival necesitado.

Matías Fernández abrió el marcador para la Lepra Mendocina a los 14 minutos del primer tiempo:

¡LA LEPRA MENDOCINA GANA EN VARELA! Gran jugada de Sebastián Villa para asistir a Matías Fernández y que marque el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa.



Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: otros datos

Hora: 17:00.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Sebastián Habib.

TV: ESPN 2.