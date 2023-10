Defensa y Justicia vs Liga de Quito por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El Halcón de Florencio Varela cayó 3-0 en Quito y depende de vencer por tres goles para llegar a la definición con remates desde del punto penal y por cuatro para pasar directamente a la final del trofeo que ganó en 2020 al vencer a Lanús en Córdoba.

Cómo llega Defensa y Justicia a la semifinal

El equipo de Julio Vaccari necesita casi un milagro, una reacción épica para poder avanzar a la próxima instancia luego del 3-0 con goles del peruano Paolo Guerrero (2) y el argentino Ezequiel Piovi, hermano de Gonzalo, zaguero de Racing.

El conjunto de Varela dejó de lado a la Copa de la Liga (esta cuarto en al Zona B) al poner suplentes y caer ante Central Córdoba de Santiago y Arsenal, como clara muestra de que el certamen internacional es prioridad en Varela, pero la situación es muy complicada.

Para llegar hasta esta instancia, en octavos eliminó a Emelec de Ecuador y en cuartos Botafogo, puntero del certamen brasileño.

El Halcón también está participando de la Copa Argentina en donde jugará en cuartos de final ante Chaco For Ever, un equipo de la Primera Nacional que estuvo durante gran parte de la temporada implicado en salvar la categoría.

Cómo llega Liga de Quito a la semifinal

Liga no jugó por el certamen ecuatoriano el pasado fin de semana, debió enfrentar a Universidad Católica, y se ubica en el cuarto puesto del certamen con 14 unidades, a dos del puntero Barcelona.

El equipo de Zubeldía, en donde también juegan los argentinos Mauricio Martínez (ex Unión y Racing) y Facundo Rodríguez (ex Godoy Cruz), debería hacer muy mal las cosas para volverse a Quito sin ser finalista. Un 3-0 no es definitorio pero marca una clara diferencia y la posibilidad de jugar con la ansiedad y nervios del rival.

Para llegar hasta aquí, el conjunto ecuatoriano superó a Ñublense de Chile en octavos y a San Pablo de Brasil en cuartos.

Defensa y Justicia vs Liga de Quito: probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Nicolás Tripichio, Julián Malatini, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Alexis Soto, Julián López, Gastón Togni; Santiago Solari, Lucas Pratto y David Barbona. DT: Julio Vaccari.

Enrique Bologna; Nicolás Tripichio, Julián Malatini, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Alexis Soto, Julián López, Gastón Togni; Santiago Solari, Lucas Pratto y David Barbona. Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Facundo Rodríguez; Ezequiel Piovi, Renato Ibarra, Jhojan Julio; Mauricio Martínez; Sebastián González y Paolo Guerrero. DT: Luis Zubeldia.

Defensa y Justicia vs Liga de Quito: otros datos del partido

Arbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Ángelo Hermosilla

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

Hora de inicio: 19

TV: Fox Sports