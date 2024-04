Defensa y Justicia vs Newell's por la Copa de la Liga: resultado en vivo

El Halcón viene con un sabor amargo por el ultimo partido de la Sudamericana, al no poder a Always Ready en su casa y terminar en empate 1-1. Por el torneo local no cae hace cinco partidos, con triunfos en sus ultimas dos presentaciones. Se ubica cuarto del grupo B con 23 puntos.

Del otro lado, la Lepra viene de caer la fecha pasada de local frente a Boca por 3-1. Con un andar bastante irregular en el torneo, se encuentra séptimo con 6 victorias, 3 igualdades y 4 derrotas.

En simultáneo, además, se disputarán los duelos entre Boca y Godoy Cruz, Belgrano de Córdoba y Racing, y Lanús con Estudiantes de La Plata.

Defensa y Justicia vs Newell's: resultado en vivo