Despidos en el CeNARD: exdeportistas y entrenadores rechazaron el recorte de personal

"Hace 35 años acá nos preparamos para ganar la medalla en Seúl, lo mismo hicieron los chicos que ganaron en Tokyo 2020", dijo Uriarte al canal C5N en la puerta del predio del CeNARD en Núñez, donde remarcó que "los trabajadores hicieron que esto sucediera".

"Hay gente que participó de manera significativa y meritoria. Es mentira que hay ñoquis", insistió.

El medallista olímpico de vóley aseguró que "Daniel Ridao marcó a los compañeros más comprometidos con esta estructura y se los pasó a (Julio) Garro, que es un soldado de Macri", sentenció en referencia al expresidente.

macri en el cenard

El secretario de Deportes, Julio Garro, se habría puesto en contacto hace unos 10 días con los dirigentes de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para alertarlos, informó Clarín.

"Acá no hay plan para el deporte, Macri les sacó 1% del impuesto a la quiniela y a partir de allí no hay nada para el deporte. En ese entonces la comunidad deportiva no tuvo reflejos de salir a parar eso", criticó Uriarte este miércoles.

Por su parte, Fernando Signorini, preparador físico de la Selección de fútbol entre 1986 y 2010, expresó su preocupación por la "manera arbitraria" en que "fue dejada afuera con una falta de humanismo brutal" la "gente que hace más de 20 años que está trabajando en este lugar".

"Es gente que tiene su trabajo y su familia, nadie responde a eso. Hacen falta políticas de Estado en serio, que partan desde una sensibilidad y de un contenido humanista. Si no es de esa forma, no tiene ningún sentido", comentó durante la misma manifestación espontánea que se produjo este miércoles en Núñez.

Los avisos de no renovación de los contratos o directamente los telegramas de despido llegarían los telegramas donde trabajan más de 400 personas en las sedes de Núñez, la Pista Nacional de Remo y Canotaje y el Centro Nacional Deportivo de Ezeiza.