Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza, por la final de la Primera Nacional: horario, formaciones y TV

Bajo la dirección técnica de Leandro Gracián, Deportivo Madryn cerró una sólida campaña con 16 victorias, 12 empates y solo 6 derrotas, superando por cinco puntos a su escolta, Atlanta. El equipo llega a la final con una pequeña nota en su último partido, ya que cayó derrotado 1-0 en su visita a Colegiales en la 34ª jornada.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se aseguró la cima de la Zona B tras un vibrante pulso con Estudiantes de Río Cuarto. El "Lobo" mendocino se quedó con la primera posición al vencer 1-0 a Defensores de Belgrano en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El equipo dirigido por Ariel Broggi demostró ser el más efectivo de la fase regular al registrar 17 triunfos, 12 empates y apenas 5 caídas. Gracias a este rendimiento, Gimnasia de Mendoza no solo se adjudicó la Zona B, sino que también se posicionó como el equipo con mejor registro global de toda la categoría para jugar el partido decisivo por el ascenso.

Gracián y Broggi hicieron juntos las inferiores en Vélez y salieron campeón en 2005 con e Fortín, bajo el liderazgo del recientemente fallecido Miguel Ángel Russo. Se conocen, saben cómo juegan y piensan, pero cada uno seguirá privilegiando el funcionamiento propio.

Formaciones de Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima (M) por el ascenso a la Liga Profesional

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Datos de Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima (M)

Hora : 17.00

: 17.00 TV : TyC Sports

: TyC Sports Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez Asistente 1 : Adrián del Barba

: Adrián del Barba Asistente 2 : Walter Ferreyra

: Walter Ferreyra Cuarto árbitro : Felipe Viola

: Felipe Viola VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta AVAR : Gastón Suárez

: Gastón Suárez Estadio : Ciudad de Vicente López