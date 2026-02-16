Deportivo Riestra vs. Newell's Old Boys por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Malevo y la Lepra rosarina cierran la quinta fecha en el Estadio Guillermo Laza con la urgencia de sumar para escapar de la zona de descenso.
Este lunes a las 19:00, el Estadio Guillermo Laza será el escenario de un partido donde lo que sobra es presión. Por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Deportivo Riestra y Newell’s se ven las caras con un solo objetivo: sacudirse la racha negativa y sumar de a tres por primera vez en el campeonato.
El "Malevo" parece haber extraviado la brújula en este arranque de año. Aunque mantiene su identidad de equipo rocoso y difícil, la reciente derrota ante Estudiantes en La Plata desnudó su falta de peso ofensivo. Si no fuera por las manos de Nacho Arce, la situación en la tabla (donde marchan penúltimos en la Zona A) sería aún más dramática.
En tanto, en Rosario el clima está espeso. La caída frente a Defensa y Justicia en el Coloso fue el punto de quiebre para una crisis que no solo es de resultados, sino de identidad. La dupla Orsi-Gómez no logra dar con el esquema ni con los intérpretes adecuados para sacar a "La Lepra" del fondo.
Lo que hace este partido realmente electrizante es la tabla anual. Al no haber ganado todavía, ambos equipos ocupan los escalones más bajos del fútbol argentino: Riestra (28°) y Newell’s (29°).
Dato clave: Si el torneo terminara hoy, estos dos equipos deberían cruzarse en un partido desempate para definir quién baja a la Primera Nacional en 2027. Aunque falta mucho camino, los puntos de hoy valen oro para escapar del fantasma del descenso.
Formaciones del encuentro
Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Riestra vs. Newell's: datos del partido
- Hora: 19.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- Estadio: Guillermo Laza.
