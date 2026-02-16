Deportivo Riestra vs. Newell's Old Boys por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

riestra

En tanto, en Rosario el clima está espeso. La caída frente a Defensa y Justicia en el Coloso fue el punto de quiebre para una crisis que no solo es de resultados, sino de identidad. La dupla Orsi-Gómez no logra dar con el esquema ni con los intérpretes adecuados para sacar a "La Lepra" del fondo.