Deportivo Riestra vs Sarmiento por el Torneo Clausura: resultado en vivo
El equipo de Facundo Sava está muy complicado con la tabla anual y la de promedios, y necesitar llevarse tres puntos del Guillermo Laza.
Deportivo Riestra y Sarmiento se enfrentarán este lunes desde las 15.00 en el Estadio Guillermo Laza, en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido será televisado en vivo por TNT Sports.
El Malevo, que se ubica en la octava posición de la Zona B a cuatro puntos del líder River, buscará sumar de a tres en su casa tras el empate 1-1 con Rosario Central. El equipo de Bajo Flores acumula 5 goles a favor y 5 en contra, promediando un gol por encuentro.
Por su parte, el Verde de Junín, dirigido por Facundo Sava, marcha en el décimo lugar, a cinco puntos de la cima, y necesita sumar para engrosar su promedio y salir de la zona baja de la tabla anual. Llega al duelo luego del 2-2 frente a Atlético Tucumán y con un registro de 5 goles convertidos y 6 recibidos en el campeonato.
Probables formaciones del encuentro entre Deportivo Riestra y Sarmiento
- Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
Otros datos del partido
- Hora: 15.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Guillermo Laza, Bajo Flores
