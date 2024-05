Deportivo Riestra vs. San Lorenzo por la LPF: horario, formaciones y TV

En tanto, el Ciclón -que no viene de un buen presente- viene de no pasar a los cuartos de final en la Copa de la Liga. No obstante, el pasado jueves, el cuadro azulgrana demostró carácter y se impuso por 2-0 ante Independiente del Valle por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que le dio una nueva vida al equipo del Pipi Romagnoli.

deportivo riestra.jpg

POSIBLES FORMACIONES

Riestra: Ignacio Arce; Delfor Minervino, Alan Barrionuevo, Nicolás Sansotre, Nicolás Dematei; Pedro Ramirez, Guillermo Pereira, Jonathan Goya; Mauro Ortíz, Jonathan Herrera , Nicolás Benegas. DT: Cristian Fabbiani.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Gonzalo Luján, Johan Romaña, Carlos Sánchez, Nicolás Hernández, Elías Báez; Francisco Perruzzi; Iván Tapia; Ezequiel Cerutti, Diego Herazo, Cristian Tarragona. DT: Leandro Romagnoli.

OTROS DATOS DEL PARTIDO

Hora: 15.30

Estadio: Guillermo Laza

TV: TNT Sports