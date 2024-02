Deportivo Riestra vs Vélez: horario, formaciones y TV

Riestra lleva un empate (0-0 contra Instituto de Córdoba) y tres derrotas de manera consecutiva (2-0 vs. Argentinos, 1-0 vs. Barracas Central y 3-0 vs. River Plate), por lo que está último en la tabla de promedios y en la general. El Fortín, que es uno de los complicados en el promedio, sumó sus primeros tres puntos contra Gimnasia (3-1), de local, en la última presentación y totaliza cuatro.