Eduardo Domínguez y su historial ante Boca: lleva ventaja en los cruces de eliminación directa
El entrenador de Atlético Mineiro se enfrentó 14 veces al Xeneize al frente de cuatro equipos argentinos. Ahora, van por un título...
Eduardo Domínguez tendrá un desafío especial en la final de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador argentino se cruzará con Boca al mando de Atlético Mineiro, en lo que será su primer enfrentamiento contra el Xeneize como director técnico de un equipo extranjero.
A lo largo de su carrera, el director técnico se midió con el conjunto azul y oro en 14 partidos oficiales, durante sus ciclos en Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes de La Plata. El balance está muy equilibrado: consiguió cuatro victorias, empató cinco veces y sufrió otras cinco derrotas.
El paso por el PIncharrata fue el más destacado de Domínguez en sus enfrentamientos contra el club de la Ribera. Con el conjunto platense disputó nueve encuentros y consiguió sus cuatro victorias ante el club de la Ribera. El registro con el Pincha se completa con tres empates y dos derrotas.
Eduardo Domínguez sabe lo que es eliminar a Boca
Sin embargo, uno de esos empates tuvo un desenlace favorable para Domínguez. En las semifinales de la Copa de la Liga 2024, Estudiantes igualó 1-1 con Boca y luego se impuso por 3-1 en la definición por penales para avanzar a la final, instancia en la que terminaría consagrándose campeón.
Uno de los triunfos más recordados se produjo el 22 de noviembre de 2023, cuando venció 3-2 en las semifinales de la Copa Argentina. Ese resultado le permitió avanzar en una competencia que también tenía al Xeneize como protagonista.
Ahora, Domínguez buscará trasladar esa experiencia al Gallo de Brasil, con el que intentará conquistar la Sudamericana ante un rival al que conoce en profundidad.
Los 14 partidos de Eduardo Domínguez contra Boca
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8 de mayo de 2016 – Huracán 0-0 Boca: Campeonato de Primera División.
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27 de enero de 2018 – Boca 2-0 Colón: Superliga 2017/18.
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30 de septiembre de 2018 – Boca 3-1 Colón: Superliga 2018/19.
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26 de septiembre de 2021 – Boca 1-0 Colón: Torneo de la Liga Profesional.
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26 de febrero de 2022 – Independiente 2-2 Boca: Copa de la Liga Profesional.
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15 de abril de 2023 – Boca 0-1 Estudiantes: Torneo de la Liga Profesional.
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28 de octubre de 2023 – Boca 0-0 Estudiantes: Copa de la Liga Profesional.
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22 de noviembre de 2023 – Boca 2-3 Estudiantes: semifinal de la Copa Argentina.
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12 de abril de 2024 – Estudiantes 1-0 Boca: Copa de la Liga Profesional.
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30 de abril de 2024 – Estudiantes 1-1 Boca (3-1 en penales): semifinal de la Copa de la Liga.
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26 de agosto de 2024 – Estudiantes 1-1 Boca: Liga Profesional.
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19 de abril de 2025 – Boca 2-0 Estudiantes: Torneo Apertura.
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2 de noviembre de 2025 – Estudiantes 1-2 Boca: Torneo Clausura.
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28 de enero de 2026 – Estudiantes 2-1 Boca: Torneo Apertura.
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