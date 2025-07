El descargo de Mauro Icardi tras la filtración que hizo Natasha Rey: qué dijo

A través de una serie de historias de Instagram, Rey se mostró irónica, entre risas y emojis, mientras lanzaba una advertencia directa: “En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”, escribió, en una publicación que fue replicada por Juariu, la influencer especializada en rastrear la actividad digital de los famosos.

Finalmente, Natasha publicó el video, en el que se podía ver el torso desnudo de supuestamente Icardi, mientras llegana a tocarse su miembro (situación tapada por un emoji).

Si bien Icardi había negado la veracidad de los hechos, Rey fue más allá y difundió lo que aseguró ser un video íntimo del deportista dedicado a ella, lo que generó una nueva oleada de repercusiones. La reacción del futbolista no se hizo esperar. En un principio, se burló de lo ocurrido y mostró una captura de pantalla de una solicitud de mensaje de la modelo hacia su cuenta. Enseguida la China se sumó a la desmentida, reposteando la captura de su novio y agregando la frase: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Horas más tarde, el jugador subió una foto suya en el campo de juego, luciendo la camiseta del club turco, con estas palabras: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Además, sumó una referencia al partido correspondiente a esa imagen: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

El comunicado de Icardi surgió como respuesta a una serie de publicaciones que Natasha había realizado horas antes, en las que advertía directamente al deportista de subir el presunto video íntimo. En una historia de Instagram, compartió una imagen y escribió una dedicatoria a la actriz: “¡Para vos, rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en referencia al cuerpo del futbolista. El mensaje fue acompañado por un fragmento del tema “Bad bitch”, vinculado a Wanda Nara, expareja de Icardi.

Poco después, publicó el video en cuestión. Aunque estaba parcialmente censurado con un emoji, las imágenes generaron repercusión en redes. La modelo escribió sobre el contenido: “Zorra y zorra, tal para cual. Besito, bye”. La exposición continuó con la publicación de una captura de pantalla de un chat privado que, según ella, mantenía con Icardi.

El jugador salió a dar su palabra en Instagram tras la publicación de las imágenes, que estuvieron muy poco tiempo online, pero ya se viralizaron en todas las redes.

