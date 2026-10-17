El golazo de Lamine Yamal ante Betis que ilusiona al Barcelona y tiene aroma a Balón de Oro
El delantero abrió el marcador con una definición espectacular en La Cartuja, por la novena fecha de La Liga.
Lamine Yamal volvió a hacer de las suyas y marcó un golazo para el Barcelona ante el Real Betis por la novena fecha de LaLiga de España. A los 10 minutos del primer tiempo, el delantero abrió el marcador con una jugada individual extraordinaria que despertó elogios y alimentó las expectativas en la antesala de la entrega del Balón de Oro.
La acción comenzó con una combinación con Jules Koundé. Tras recibir la pelota, el atacante aceleró hacia el área, cambió el ritmo con una gambeta exquisita ante Facundo Bernal y sacó un zurdazo con efecto que se clavó en el ángulo más lejano del arquero Álvaro Valles. Una definición de alta factura técnica que dejó sin posibilidades al guardameta del conjunto andaluz.
El tanto fue una nueva muestra del repertorio del juvenil, capaz de resolver una jugada compleja con una naturalidad pasmosa. Con apenas 19 años, el futbolista del Barcelona volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial y uno de los nombres que acaparan la atención en la carrera por el máximo reconocimiento individual.
El golazo de Lamine Yamal que hizo delirar al Barcelona
La maniobra tuvo todos los condimentos de una acción memorable: velocidad, cambio de dirección, desequilibrio y una definición precisa desde el borde del área. Yamal encontró el espacio, dejó desairado a su marcador y dibujó una parábola imposible para el arquero del Betis.
El tanto también ratificó el peso específico que tiene el español en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Hansi Flick. Su capacidad para imponerse en el uno contra uno y generar peligro incluso en espacios reducidos lo convierte en una amenaza permanente para las defensas rivales.
Sin embargo, el Barcelona no logró sostener la ventaja durante todo el primer tiempo. El argentino Valentín Gómez marcó el empate transitorio para el Betis en un encuentro que comenzó con un ritmo intenso y varias situaciones de peligro.
Lamine Yamal y el Balón de Oro: una candidatura que genera expectativa
El gol llegó a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, prevista para el 26 de octubre. Yamal aparece entre los protagonistas de la discusión por el premio, después de consolidarse como una pieza determinante del Barcelona y de la selección española.
Su talento individual, su capacidad para producir jugadas decisivas y su influencia en el ataque lo mantienen en el centro de la conversación futbolística internacional. Cada actuación destacada alimenta las expectativas en torno a un futbolista que, pese a su juventud, ya carga con la responsabilidad de ser una de las principales referencias de su equipo.
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