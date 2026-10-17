El golazo de Lamine Yamal ante Betis que ilusiona al Barcelona y tiene aroma a Balón de Oro

El tanto también ratificó el peso específico que tiene el español en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Hansi Flick. Su capacidad para imponerse en el uno contra uno y generar peligro incluso en espacios reducidos lo convierte en una amenaza permanente para las defensas rivales.

Sin embargo, el Barcelona no logró sostener la ventaja durante todo el primer tiempo. El argentino Valentín Gómez marcó el empate transitorio para el Betis en un encuentro que comenzó con un ritmo intenso y varias situaciones de peligro.

Lamine Yamal y el Balón de Oro: una candidatura que genera expectativa

El gol llegó a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, prevista para el 26 de octubre. Yamal aparece entre los protagonistas de la discusión por el premio, después de consolidarse como una pieza determinante del Barcelona y de la selección española.

Su talento individual, su capacidad para producir jugadas decisivas y su influencia en el ataque lo mantienen en el centro de la conversación futbolística internacional. Cada actuación destacada alimenta las expectativas en torno a un futbolista que, pese a su juventud, ya carga con la responsabilidad de ser una de las principales referencias de su equipo.