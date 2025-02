El Peque Schwartzman se despide de tenis profesional: cuándo será su último partido

El "Peque", que ocupa el puesto 382 del ranking mundial, ya está enfocado en su despedida oficial en el ATP de Buenos Aires. Aún espera conocer a su rival, que será determinado por sorteo, pero los organizadores ya confirmaron que su presentación será en la sesión nocturna del próximo martes, no antes de las 20 horas, en la cancha central del Lawn Tennis.

Sin lugar a dudas un nuevo partido que estará cargado de emoción con un deportista que supo demostrar un tremendo nivel.

COMENZÓ LA GIRA DESPEDIDA DE SCHWARTZMAN



Un día más tarde, debido a las intensas lluvias, El Peque debutó en el Challenger de #Rosario con una derrota por 4-6, 6-3 y 6-4 ante Camilo Ugo Carabelli en dos horas y 17 minutos de juego.



Su próximo destino será el ATP de…

Tras la derrota en Rosario,compartió sus sensaciones: “El partido estuvo divertido; me parece que tuvo buenos puntos para ver. Por suerte pude disfrutar; tenía un poco de miedo de no hacerlo bien. Vine para dar un buen espectáculo y creo que salió bien”.

Sobre su retiro, el "Peque" reflexionó: "Logré mucho más de lo que me daba. Hice cosas dentro y fuera de la cancha que me hicieron tener una gran carrera. Lo más lindo que me va a quedar es el cariño de la gente”.

A lo largo de su carrera, conquistó cuatro títulos ATP: Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021. Además, fue semifinalista en Roland Garros 2020 y representó a la Argentina en diversas competiciones internacionales, dejando siempre en alto la bandera nacional.