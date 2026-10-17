Erling Haaland rompió una nueva marca en la Premier League y sigue haciendo historia
El delantero noruego alcanzó una cifra inédita en el fútbol inglés tras marcar un doblete y volvió a demostrar su poder goleador.
Erling Haaland volvió a ser protagonista en la Premier League. El delantero del Manchester City marcó dos goles en la victoria por 3-2 ante Ipswich y alcanzó una marca histórica en el fútbol inglés, que lo consolida como uno de los atacantes más determinantes de la actualidad.
Desde su llegada al equipo inglés en 2022, el noruego se acostumbró a superar registros goleadores. Esta vez, consiguió llegar a los 100 tantos sin contar penales en apenas 139 partidos disputados en el campeonato, una cifra que ningún otro futbolista había alcanzado en tan pocas presentaciones.
Con este nuevo doblete, Haaland acumula 120 goles en la Premier League, de los cuales 20 fueron desde los doce pasos. Además, escaló hasta el puesto 24 de la tabla histórica de goleadores de la competencia, con un tanto más que Romelu Lukaku y Steven Gerrard.
Erling Haaland y un doblete decisivo
El encuentro frente al Ipswich tuvo un comienzo intenso. Phil Foden abrió el marcador a los 19 minutos y puso fin a una sequía de diez meses sin convertir. Sin embargo, la ventaja duró poco: Daizen Maeda igualó el resultado apenas dos minutos después.
Cuando el partido parecía complicarse para el City, Haaland apareció para marcar la diferencia. Tras recibir un centro de Mateo Kovacic, el atacante conectó un cabezazo y puso el 2-1 antes del descanso. En el complemento, volvió a demostrar su capacidad para encontrar espacios y definió con un remate bajo luego de recibir un pase de Iliman Ndiaye y superar la marca de Abdoul Ouattara.
El noruego incluso estuvo cerca de completar un hat-trick, pero el VAR intervino y anuló lo que habría sido su tercera conquista de la tarde. De todas maneras, su actuación volvió a ser determinante para asegurar el triunfo de su equipo.
En lo que va de la temporada, Haaland suma ocho goles en siete fechas de la Premier League y 12 tantos en todas las competiciones. Además, convirtió en sus últimos ocho partidos con la camiseta del Manchester City, una racha que confirma su extraordinario presente.
La victoria también le permitió al conjunto dirigido por Enzo Maresca alcanzar su séptimo triunfo consecutivo en el campeonato y mantener el puntaje ideal. De esta manera, el City quedó provisionalmente seis puntos por encima del Arsenal, vigente campeón, que todavía debía disputar su compromiso frente al Nottingham Forest.
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