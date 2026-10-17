Erling Haaland rompió una nueva marca en la Premier League y sigue haciendo historia

¡ES UNA MÁQUINA IMPARABLE! Haaland lo pasó por arriba a Ouattara, se lo sacó de encima y definió con toda su clase para firmar su doblete ante Ipswich.



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El noruego incluso estuvo cerca de completar un hat-trick, pero el VAR intervino y anuló lo que habría sido su tercera conquista de la tarde. De todas maneras, su actuación volvió a ser determinante para asegurar el triunfo de su equipo.

En lo que va de la temporada, Haaland suma ocho goles en siete fechas de la Premier League y 12 tantos en todas las competiciones. Además, convirtió en sus últimos ocho partidos con la camiseta del Manchester City, una racha que confirma su extraordinario presente.

La victoria también le permitió al conjunto dirigido por Enzo Maresca alcanzar su séptimo triunfo consecutivo en el campeonato y mantener el puntaje ideal. De esta manera, el City quedó provisionalmente seis puntos por encima del Arsenal, vigente campeón, que todavía debía disputar su compromiso frente al Nottingham Forest.