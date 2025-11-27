Estalló la bronca del público contra Chiqui Tapia en el recital de Andrés Calamaro: "Botón"

Durante el espectáculo que Andrés Calamaro ofreció en el Movistar Arena, una parte del público protagonizó una escena que se despegó del clima habitual de los recitales y sorprendió incluso a quienes conocen de memoria la dinámica de los shows masivos. En medio de un momento de entusiasmo colectivo, un sector del auditorio comenzó a entonar el canto “Chiqui Tapia botón”, una frase típica del folclore futbolero que apunta al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En cuestión de segundos, lo que empezó como un grito aislado se transformó en un coro contundente que modificó por completo la energía del recinto y terminó capturando la atención de todos.