Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Sus reemplazantes serán Milton Delgado (destacado en el Mundial Sub 20) y Tomás Belmonte, quien se impuso a Ander Herrera en los entrenamientos. Además, Exequiel Zeballos tendrá un lugar en la delantera en lugar de Williams Alarcón.

Para el "León" la expectativa está puesta en conseguir un triunfo para acomodar la clasificación a los playoffs y además trepar al primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura.

Formaciones de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Estudiantes vs. Boca

Hora : 16.00

: 16.00 TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro : Leandro Rey Hilfer

: Leandro Rey Hilfer Estadio : Jorge Luis Hirschi