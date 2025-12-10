Expectativa por el sorteo de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional
La Liga Profesional dará a conocer este miércoles cómo se organizarán las zonas para el próximo año, en un evento que marcará el inicio formal de la competencia que atravesará el Mundial 2026.
La antesala del fútbol argentino para el 2026 empieza a tomar cuerpo con el sorteo que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) realizará este miércoles al mediodía en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. Será allí donde quedarán definidas las dos zonas que estructurarán tanto el Torneo Apertura como el Clausura del año próximo, un paso clave para el armado de la temporada que deberá adaptarse a un calendario condicionado por la disputa del Mundial.
Si bien el evento no contará con transmisión televisiva, la expectativa entre los clubes es alta. Una vez que finalice la ceremonia, la LPF comunicará de manera oficial cómo quedará distribuido cada equipo, respetando el mismo sistema de competencia implementado en 2025: dos grupos de 15 participantes, con clasificación a los playoffs para los ocho mejores de cada zona.
Este formato, que combinó regularidad con instancias eliminatorias, volverá a definir a los campeones semestrales y otorgará otro título adicional al líder de la tabla anual. La incertidumbre principal pasa por el reordenamiento de algunos clubes después de los recientes ascensos y descensos.
Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza ocuparán los lugares vacantes tras la baja de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, lo que obliga a reconfigurar emparejamientos y clásicos indirectos que usualmente se contemplan para equilibrar las zonas. En este contexto, los dirigentes observan con atención cómo afectarán estos cambios la conformación final.
Cuándo se jugarán el Torneo Apertura y el Clausura 2026
De cara al 2026, el calendario tendrá particularidades. El Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, con la obligación de finalizar antes del 11 de junio, fecha en la que se pondrá en marcha el Mundial.
El Clausura, por su parte, aún no tiene día confirmado, pero su inicio será posterior al certamen internacional para permitir una programación más ordenada. El interés por esta planificación es grande, considerando que en 2025 Rosario Central se quedó con el honor de ser el mejor de la Tabla Anual, un premio que nuevamente estará en juego.
Con Platense consagrado en el Apertura y Racing–Estudiantes disputando el Clausura, el sorteo funciona como una nueva línea de largada. La ceremonia no solo definirá los caminos que deberá recorrer cada equipo, sino que también marcará el inicio simbólico de un año que promete alta competencia, ajustes por el calendario mundialista y una continua búsqueda por darle identidad al formato adoptado por la Liga Profesional.
