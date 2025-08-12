Fortaleza vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

El local no atraviesa su mejor momento futbolístico: solo consiguió un triunfo en sus últimos catorce compromisos oficiales y viene de una dura caída como local por 5-0 ante Botafogo. Esa mala racha lo ubica en la 18ª posición del Brasileirao y motivó un cambio de entrenador: el argentino Juan Pablo Vojvoda dejó el cargo y en su lugar asumió Renato Paiva. En la fase de grupos, el equipo brasileño terminó segundo en el Grupo E detrás de Racing, con dos victorias, dos empates y dos derrotas.