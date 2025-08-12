Fortaleza vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo
El Fortín visita Brasil en el inicio de los octavos de final con la meta de traerse un resultado que lo acerque a la clasificación.
Vélez abre este martes su llave de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 enfrentando a Fortaleza en el Arena Castelao, desde las 19. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viaja a Brasil decidido a dar un golpe importante en el inicio de la serie y dejar atrás las dudas que generó su última presentación en el torneo local.
El local no atraviesa su mejor momento futbolístico: solo consiguió un triunfo en sus últimos catorce compromisos oficiales y viene de una dura caída como local por 5-0 ante Botafogo. Esa mala racha lo ubica en la 18ª posición del Brasileirao y motivó un cambio de entrenador: el argentino Juan Pablo Vojvoda dejó el cargo y en su lugar asumió Renato Paiva. En la fase de grupos, el equipo brasileño terminó segundo en el Grupo E detrás de Racing, con dos victorias, dos empates y dos derrotas.
El Fortín también llega con necesidades. En la Liga Profesional perdió en la última jornada ante San Lorenzo y su situación en la tabla obliga a sumar para no comprometerse con la lucha por la permanencia. Además, tendrá ausencias importantes: Agustín Bouzat y Diego Valdés no estarán disponibles. No obstante, su camino en la Libertadores fue positivo: lideró el Grupo H gracias a una mejor diferencia de gol que Peñarol, con idéntica cantidad de puntos.
El duelo será una prueba de carácter para los de Liniers. Fortaleza buscará hacerse fuerte de local para encarar con mayor tranquilidad la revancha, mientras que Vélez intentará aprovechar los problemas defensivos y el mal momento anímico de su rival para golpear en el marcador.
La vuelta se jugará en el José Amalfitani, donde el Fortín espera definir la clasificación a cuartos de final y seguir soñando con un título continental que le es esquivo desde 1994.
Fortaleza vs. Vélez: formaciones
- Fortaleza: Vinícius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Fortaleza vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Arena Castelao.
- Árbitro: Derlis López (PAR).
- VAR: Ulises Meireles (PAR).
- TV: Fox Sports.
