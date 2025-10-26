MinutoUno

Franco Colapinto EN VIVO: posiciones y minuto a minuto del Gran Premio de Mexico

Un nuevo reto automovilístico de élite arriba al Autódromo Hermanos Rodríguez. El foco de la competencia estará, sin duda, en el desempeño del pilarense.

El Gran Premio de México, la vigésima parada del Mundial de Fórmula 1, representa un nuevo y crucial desafío para el argentino Franco Colapinto. La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez es vital para el piloto de Alpine en su temporada de debut, especialmente por la exigente altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Esta condición obliga a los equipos a realizar ajustes aerodinámicos y de refrigeración complejos debido a la baja densidad del aire. Colapinto, originario de la localidad bonaerense de Pilar, busca adaptarse y sumar rodaje tras su reciente 17º puesto en Austin, una carrera recordada por la controvertida superación a su compañero Pierre Gasly.

Con el título de pilotos virtualmente sellado por Verstappen, la atención se desplaza a la lucha por el resto de las posiciones de honor y a observar el comportamiento de los monoplazas en este trazado, considerado uno de los más desafiantes y atractivos del calendario.

franco colapinto casco

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de México

Franco Colapinto sufrió el incidente con Lance Stroll en el inicio y, con goma dura, no puede acercarse al pelotón. Su compañero, Pierre Gasly, se ubica por delante en el 18° puesto.

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!

Franco Colapinto terminó anteúltimo la Práctica Libre 3 del GP de México

El piloto argentino culminó en el puesto 19 la última sesión previa a la clasificación en la máxima categoría del automovilismo.

colapinto fp3 mexico2

A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Colapinto terminó la segunda práctica por delante de Pierre Gasly en el GP de México: en qué puesto quedó

Aunque con tiempos muy lejanos a los logrados por Max Verstappen, el argentino nuevamente se ubicó por delante de su compañero de Alpine.

Franco Colapinto arrancó con el pie derecho: fue 9° en la primera práctica y dejó atrás a Paul Aron

El argentino arrancó con gran ritmo el Gran Premio de México y volvió a destacarse entre los rookies, a una semana de la polémica en Austin con Pierre Gasly.

Franco Colapinto se inspira en Reutemann y dispara: "La historia no la escriben los cobardes"

El piloto argentino de Alpine respondió con contundencia ante la comparación con "Lole" tras su polémico adelantamiento a Pierre Gasly en Austin.

Fórmula 1: el cronograma del GP de México

El viernes 24 se realizaron las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
  • Clasificación: 18 a 19.

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00.
franco colapinto 1

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de México

La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

  • 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
  • 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
  • 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
  • 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
  • 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
  • 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
  • 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
  • 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
  • 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
  • 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
  • 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
  • 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
  • 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
  • 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
  • 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

  • 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
  • 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
  • 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
  • 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
  • 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
  • 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
  • 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

