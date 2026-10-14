Franco Mastantuono fue operado por una fractura: cuándo podría volver a jugar en Fiorentina

Mastantuono fue titular en la reciente derrota por 2-1 frente a Genoa, disputada en el estadio Luigi Ferraris, y completó los 90 minutos. Su equipo atraviesa un momento complicado en la Serie A y se encuentra anteúltimo en la clasificación, en puestos de descenso.

La actualidad del argentino y el respaldo de Vanoli

El rendimiento de Mastantuono también está bajo observación en Italia. En sus primeros ocho partidos con Fiorentina, el delantero convirtió tres goles, una estadística que generó cuestionamientos en medio de la irregular campaña del equipo.

Sin embargo, Vanoli defendió públicamente al futbolista y destacó sus condiciones, pese a las dificultades que atraviesa: “Hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento. Tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”, sostuvo el entrenador.

El argentino regresó a Europa después de una fecha FIFA positiva con la Selección Argentina. Participó en los tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, y consiguió su primer gol con la camiseta albiceleste ante el conjunto burkinés.