Franco Mastantuono fue operado por una fractura: cuándo podría volver a jugar en Fiorentina
El club italiano confirmó que el futbolista argentino pasó por el quirófano tras sufrir una lesión durante el partido ante Genoa.
Franco Mastantuono sufrió un nuevo inconveniente físico en Fiorentina, aunque la lesión no le impediría estar presente en el próximo compromiso del equipo. La institución italiana informó que el atacante argentino de 19 años fue operado por una fractura en la mano izquierda, producto de un golpe recibido durante el encuentro frente a Genoa por la Serie A.
A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la Viola precisó que el exjugador de River fue sometido a una intervención quirúrgica ambulatoria para reparar la lesión en el cuarto metacarpiano. “Fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina”, detalló la institución.
Además, el club llevó tranquilidad sobre su recuperación y anticipó que el futbolista podrá retomar los entrenamientos con normalidad. “A partir de mañana, el jugador retomará la actividad habitual con el grupo y estará plenamente disponible para el próximo compromiso del campeonato”, agregó.
Cuándo volvería a jugar Mastantuono en Fiorentina
De acuerdo con el parte médico difundido por Fiorentina, Mastantuono podría estar a disposición del entrenador Paolo Vanoli para el partido de este domingo ante Como, desde las 10 de la mañana de Argentina. El encuentro se disputará en condición de local y tendrá como uno de los protagonistas al argentino Nico Paz, figura del conjunto rival.
La noticia representa un alivio para el cuerpo técnico, que podrá contar con el atacante si responde favorablemente después de la intervención. La fractura no le impediría, en principio, continuar con su actividad habitual dentro del plantel.
Mastantuono fue titular en la reciente derrota por 2-1 frente a Genoa, disputada en el estadio Luigi Ferraris, y completó los 90 minutos. Su equipo atraviesa un momento complicado en la Serie A y se encuentra anteúltimo en la clasificación, en puestos de descenso.
La actualidad del argentino y el respaldo de Vanoli
El rendimiento de Mastantuono también está bajo observación en Italia. En sus primeros ocho partidos con Fiorentina, el delantero convirtió tres goles, una estadística que generó cuestionamientos en medio de la irregular campaña del equipo.
Sin embargo, Vanoli defendió públicamente al futbolista y destacó sus condiciones, pese a las dificultades que atraviesa: “Hizo todo lo que tenía que hacer. Es un jugador importante que tiene calidad. Debe saber superar este momento. Tal vez hacerlo de otra manera, pero eso es parte de su madurez”, sostuvo el entrenador.
El argentino regresó a Europa después de una fecha FIFA positiva con la Selección Argentina. Participó en los tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, y consiguió su primer gol con la camiseta albiceleste ante el conjunto burkinés.
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