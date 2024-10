Fuerte enojo en México con Fernando Gago por ir a Boca: "Mercenario"

La palabra “mercenario” ha sido utilizada de manera reiterada por diferentes medios mexicanos, acusando al exmediocampista de estar más interesado en una oferta económica que en el proyecto deportivo del Rebaño Sagrado. Ricardo La Volpe también se sumó a las críticas, afirmando que los técnicos extranjeros muchas veces llegan a México solo por dinero, sin un verdadero compromiso con el fútbol local.

El periodista Álvaro Morales, conocido por sus declaraciones polémicas en los últimos años, no tardó en expresar su opinión sobre la situación. “Espero que Boca ponga el dinero y no haga como Independiente, que no lo hace nunca. Esto yo lo sabía desde antes, a mí ya me lo habían dicho mis fuentes. Tengo grandes amigos argentinos que me decían: ‘Cuidado con Gago, en Racing se las hizo, es un HDP’”.

image.png

Qué falta para que Fernando Gago sea el nuevo DT de Boca

Uno de los puntos a resolver es la cláusula de rescisión que figura en el contrato de Gago, que asciende a 1,5 millones de dólares. Boca ya ha iniciado los contactos con el entorno del entrenador para concretar su llegada, aunque en Brandsen 805 intentan manejar el tema con cautela para no generar expectativas desmedidas.

La idea es que el exdirector técnico de Aldosivi y Racing tome las riendas del equipo lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo partido oficial del Xeneize será cerca del 20 de octubre debido al parate por la fecha FIFA.

Se espera que Gago utilice este tiempo de descanso en el calendario para conocer mejor al plantel y definir su estilo de juego. Su debut oficial al frente del equipo podría darse el 18 de octubre en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ante Tigre, seguido de un crucial encuentro.

fernando gago.jpg

En México aseguran que Fernando Gago será el nuevo DT de Boca

Según lo publicado por el diario mexicano Récord, el entrenador se desvinculará del club mexicano tras el clásico contra Atlas, programado para este fin de semana, y estaría asumiendo su nuevo rol en Boca a partir del lunes. La noticia ha generado revuelo tanto en México como en Argentina.

El medio deportivo mexicano asegura que la salida de Gago es inminente, y que el DT ya habría comunicado su decisión a la directiva del Rebaño Sagrado durante una reunión celebrada esta semana. "Se va, se va, se...", tituló en su portada de este jueves.

El encuentro, en el que participaron importantes figuras del club, como Juan Carlos Martínez y Fran Pérez Lázaro, habría sido determinante para que Gago tome la decisión de regresar a su país.

image.png