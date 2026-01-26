Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Gimnasia de Mendoza: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.

Datos de Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo