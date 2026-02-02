Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto viene de caer 2-0 frente al Millonario en el Monumental, en un partido en el que sufrió el doblete de Juan Fernando Quintero. En el debut del Torneo Apertura, Gimnasia había conseguido un valioso triunfo por 2-1 ante Racing en el Bosque. Para este compromiso, el entrenador del Lobo deberá realizar una modificación obligada debido a la expulsión de Manuel Panaro en la fecha pasada. Jeremías Merlo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el once inicial.