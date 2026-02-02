Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Lobo quiere recuperarse tras caer ante River y recibe al Tiburón en el Bosque por la tercera fecha del Torneo Apertura, con horario, TV y formaciones confirmadas.
Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi se enfrentarán este lunes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo platense busca volver al triunfo tras perder con River, mientras que el conjunto marplatense intentará lograr su primera victoria luego de dos empates consecutivos.
El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto viene de caer 2-0 frente al Millonario en el Monumental, en un partido en el que sufrió el doblete de Juan Fernando Quintero. En el debut del Torneo Apertura, Gimnasia había conseguido un valioso triunfo por 2-1 ante Racing en el Bosque. Para este compromiso, el entrenador del Lobo deberá realizar una modificación obligada debido a la expulsión de Manuel Panaro en la fecha pasada. Jeremías Merlo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el once inicial.
Aldosivi, por su parte, tuvo un arranque sin goles en el campeonato. El Tiburón empató 0-0 frente a Defensa y Justicia y repitió el resultado ante Barracas Central, ambos encuentros disputados en Mar del Plata. El equipo de Guillermo Farré buscará sumar de a tres por primera vez en el certamen.
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi
- Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Aldosivi de Mar del Plata: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.
Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026
- Hora: 17:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
