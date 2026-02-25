Gimnasia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
En el Bosque platense, el Lobo defenderá su fortaleza como local frente a un Canalla que necesita reencontrarse con el triunfo antes de visitar a Newell’s.
La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 ofrecerá en La Plata un encuentro de alto voltaje. Desde las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Rosario Central, en un partido que puede incidir tanto en la lucha por la cima como en la zona de clasificación a playoffs. El conjunto platense atraviesa un buen momento en su estadio, mientras que el Canalla llega con la mente puesta también en el clásico que se avecina.
El Lobo ha hecho del Bosque un territorio difícil para sus rivales. Si bien consiguió recientemente una sufrida victoria como visitante frente a su homónimo mendocino, lo cierto es que su fortaleza principal en este inicio de temporada ha sido la localía. El gol de Marcelo Chelo Torres y las intervenciones decisivas de Nelson Insfrán en el Víctor Legrotaglie consolidaron la confianza del plantel que conduce Fernando Zaniratto, que hoy mira la tabla desde lo más alto de la Zona B.
El Canalla, por su parte, vive días de contrastes. La semana estuvo marcada por el regreso de un emblema como Marco Ruben, un nombre que despierta ilusión entre los hinchas auriazules. Sin embargo, el equipo viene de perder 1-0 ante Talleres fuera del Gigante de Arroyito, un traspié que encendió algunas alarmas en la antesala del clásico frente a Newell’s. El conjunto dirigido por Jorge Almirón acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas en el torneo, números que lo mantienen en zona de clasificación pero sin demasiado margen de error.
El duelo en La Plata aparece como una prueba determinante para ambos. El local buscará sostener su racha positiva en casa y afirmarse en la cima, mientras que la visita intentará recuperar confianza y regularidad antes de un compromiso que paraliza a Rosario. Con objetivos inmediatos y presión competitiva, el encuentro promete emociones y puntos de peso específico en la economía del campeonato.
Gimnasia vs. Rosario Central: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Gimnasia vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports.
