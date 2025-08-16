MinutoUno

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Deportes

El lobo recibe al granate, ambos en un buen momento, y prometen brindar un partido emocionante con el objetivo de quedarse con los tres puntos.

Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este domingo a Lanús, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres, para reafirmar el buen presente que están teniendo.

El encuentro está pactado para las 14, en el estadio Juan Carmelo Zerillo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

El Lobo acumula tres partidos sin perder con dos triunfos consecutivos. El equipo platense venció 2-1 a Godoy Cruz, luego habían empatado ante San Lorenzo y derrotado a Independiente, por ende acumula tres encuentros invicto.

Por su parte, el Granate no tuvo buena suerte en la Copa Sudamericana, ya que cayó ante Central Córdoba y está obligado a ganar en la revancha.

En cuanto al torneo local, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula dos victorias ante Sarmiento y Talleres. Sin embargo, el DT deberá analizar qué equipo pone en cancha, ya que el próximo jueves tendrá el partido de vuelta ante el Ferroviario y necesita vencerlo si quieren seguir en la competencia internacional.

Probables formaciones de Gimnasia vs. Lanús

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata vs Lanús, por el Torneo Clausura

  • Hora: 14
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Andrés Merlos
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

