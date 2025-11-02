Godoy Cruz vs San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El Tomba atraviesa una racha negativa de seis partidos sin victorias, con dos empates y cuatro derrotas consecutivas. Esa mala seguidilla provocó la salida de Walter Ribonetto del cargo de entrenador, reemplazado por Omar “Turco” Asad, histórico del club, quien asumirá el desafío de mantenerlo en Primera en las tres fechas que restan. Con 27 puntos en la tabla anual, los mendocinos están apenas una unidad por encima de San Martín y a tres de Aldosivi, que ocupa el último lugar en los promedios y libera un cupo en la zona roja. Por eso, un triunfo en casa es clave para tomar aire en la recta final.