Godoy Cruz vs San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: resultado en vivo
El Tomba y el Santo se enfrentarán este domingo en Mendoza por el clásico cuyano. Ambos buscan evitar el descenso a falta de dos fechas para el cierre del Clausura.
Godoy Cruz y San Martín de San Juan se verán las caras este domingo, desde las 18.30, en Mendoza, por una nueva edición del clásico cuyano. Pero esta vez no se trata solo del orgullo regional: los dos equipos llegan comprometidos con el descenso y el resultado puede definir gran parte de su futuro inmediato.
El Tomba atraviesa una racha negativa de seis partidos sin victorias, con dos empates y cuatro derrotas consecutivas. Esa mala seguidilla provocó la salida de Walter Ribonetto del cargo de entrenador, reemplazado por Omar “Turco” Asad, histórico del club, quien asumirá el desafío de mantenerlo en Primera en las tres fechas que restan. Con 27 puntos en la tabla anual, los mendocinos están apenas una unidad por encima de San Martín y a tres de Aldosivi, que ocupa el último lugar en los promedios y libera un cupo en la zona roja. Por eso, un triunfo en casa es clave para tomar aire en la recta final.
Por su parte, el Santo sanjuanino llega con el ánimo en alza. Los dirigidos por Leandro Romagnoli acumulan cuatro partidos sin perder, con dos victorias y dos empates, y buscan sostener el impulso que los llevó a mejorar su rendimiento en la parte final del torneo. Con 26 unidades, San Martín sabe que si logra un triunfo en Mendoza saldrá, por primera vez en la temporada, de la zona de descenso. De conseguirlo, dependerá de sí mismo para asegurar su permanencia en Primera División en las últimas dos jornadas.
Probables formaciones del encuentro entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Otros datos del partido
- Hora: 18:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Feliciano Gambarte
