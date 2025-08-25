Godoy Cruz vs Vélez por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Por su parte, el Fortín llega con el ánimo en alza después de eliminar a Fortaleza con un 2-0 en el Amalfitani y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, sumó a Manuel Lanzini, quien ya entrena a la par de sus compañeros. En el Clausura, Vélez viene de un trabajado 2-1 ante Independiente, en un partido que terminó con la expulsión de Guillermo Barros Schelotto y su ayudante Federico Insúa, aunque el DT estará presente en Mendoza gracias al pago de una multa que habilita su dirección técnica.