Histórico: Argentina logró su primer triunfo en la historia del Mundial Femenino Sub-17
Con un doblete de Mercedes Diz, la Albiceleste venció 2-0 a Nueva Zelanda en Marruecos por la segunda fecha del Grupo A y sumó sus primeros tres puntos.
El fútbol femenino argentino firmó una página dorada en Marruecos. Por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026, la Selección Argentina derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en el Complejo Mohammed VI de la ciudad de Salé y cosechó la primera victoria de su historia en la máxima cita de la categoría.
La gran heroína de la tarde fue Mercedes Diz. La delantera de River, quien ya había marcado el primer gol argentino en la historia de la competencia en la caída 2-1 ante Alemania, brilló con una actuación consagratoria. A los 42 minutos del primer tiempo abrió el marcador de cabeza tras un centro de Brunella Pilati, y luego, a los 24 del complemento, liquidó las acciones definiendo de zurda tras una asistencia de Violeta Álvarez.
Mercedes Diz apareció dentro del área y abrió el marcador para la Albiceleste:
Tremendo golazo para el doblete de Mercedes Diz que pone el 2-0:
Con este triunfo que seguramente quede marcado en la historia del deporte de nuestro país, el conjunto conducido por Christian Meloni se recuperó de la mejor manera del tropiezo inicial ante una de las grandes potencias de la disciplina y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A. El resultado le permite a la Albiceleste mantenerse con vivas expectativas de clasificar a la fase final de la Copa del Mundo, a la cual accederán las dos primeras de cada zona junto a los cuatro mejores terceros.
Calendario de partidos de la Selección Argentina Femenina en el Mundial Sub-17
Sábado 17 de octubre
- Alemania 2 - Argentina 1, en el Complejo Mohammed VI
Martes 20 de octubre
- 12:00 Argentina - Nueva Zelanda, en el Complejo Mohammed VI
Viernes 23 de octubre
14:00 Argentina - Marruecos, en el Complejo Mohammed VI
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