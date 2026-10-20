Histórico: Argentina logró su primer triunfo en la historia del Mundial Femenino Sub-17

¡PERO, QUÉ GOLAZO HIZO LA 9 DE ARGENTINA!



Diz, con una tremenda volea, firmó su doblete ante Nueva Zelanda.#Sub17FemeninoEnDSPORTS | #U17WWC pic.twitter.com/MwxuiDwGae — DSPORTS (@DSports) October 20, 2026

Con este triunfo que seguramente quede marcado en la historia del deporte de nuestro país, el conjunto conducido por Christian Meloni se recuperó de la mejor manera del tropiezo inicial ante una de las grandes potencias de la disciplina y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A. El resultado le permite a la Albiceleste mantenerse con vivas expectativas de clasificar a la fase final de la Copa del Mundo, a la cual accederán las dos primeras de cada zona junto a los cuatro mejores terceros.