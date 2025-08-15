Huracán vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Globo intentará estirar a tres su racha de triunfos y reponerse del golpe internacional, mientras que el Bicho busca seguir firme en zona de copas.
Huracán y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado desde las 16.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Frank Darío Kudelka atraviesa un momento de contrastes: mientras encadenó dos victorias en el campeonato, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Lanús y sufrió una dura derrota en la ida de octavos de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas.
El Globo inició con dos caídas seguidas, pero logró recomponerse y ahora persigue el objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla. Un triunfo lo acercaría aún más a la zona de privilegio y reforzaría la confianza de cara al desquite frente a Once Caldas, a disputarse el próximo martes. El desafío para el equipo de Parque Patricios será mantener la intensidad de sus últimas presentaciones, evitando distracciones que puedan costarle caro.
Enfrente estará el Bicho, que viene de sumar su primera victoria en el campeonato ante Unión y meterse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. El equipo dirigido por Nicolás Diez, además, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Aldosivi, lo que le da un impulso anímico importante. La misión ahora es sostener ese envión y consolidar su lugar entre los clasificados a torneos internacionales.
Se espera un partido atractivo, con dos equipos que necesitan el triunfo por razones distintas pero igual de importantes: Huracán para confirmar su levantada y Argentinos para ratificar su buena ubicación en la tabla. El contexto, sumado a la paridad entre ambos, anticipa un duelo donde los detalles pueden definir al ganador.
Huracán vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Huracán vs. Argentinos Juniors: otros datos
- Hora: 16.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
