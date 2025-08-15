Huracán vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Enfrente estará el Bicho, que viene de sumar su primera victoria en el campeonato ante Unión y meterse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. El equipo dirigido por Nicolás Diez, además, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Aldosivi, lo que le da un impulso anímico importante. La misión ahora es sostener ese envión y consolidar su lugar entre los clasificados a torneos internacionales.