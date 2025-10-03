Huracán vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Con 28 puntos, Banfield mantiene una distancia de nueve unidades respecto a San Martín de San Juan, el equipo que hoy estaría descendiendo. Cada punto que sume es vital para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Formaciones del encuentro

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Huracán vs. Banfield: datos del partido

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Tomás Adolfo Ducó