Huracán vs. Banfield por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Ambos con necesidades diferentes pero apremiantes: el Globo y el Taladro se ven las caras este sábado, desde las 19, en el Ducó. Los detalles.
Huracán y Banfield se medirán este sábado a las 19:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un partido correspondiente a la 11ª fecha del Torneo Clausura, con objetivos apremiantes para ambos.
El "Globo" busca desesperadamente cortar una racha negativa que se extiende por seis partidos sin conocer la victoria. Este mal momento se arrastra desde la dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando cayó 3-1 como local ante Once Caldas.
Desde ese duro golpe, el equipo de Frank Darío Kudelka no logró sumar de a tres, acumulando cuatro empates y una derrota (ante Racing). Actualmente, Huracán se encuentra en la 11ª posición de la Zona A, fuera de los puestos de playoffs, por lo que una victoria ante su público es crucial para reengancharse en la pelea.
Por su parte, el "Taladro" necesita sumar para alejarse definitivamente del fantasma del descenso. Si bien su rendimiento en el Clausura es irregular —con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas— lo que lo mantiene con 14 puntos y cerca de la zona de clasificación a octavos, la principal preocupación del club de Peña y Arenales sigue siendo la tabla anual.
Con 28 puntos, Banfield mantiene una distancia de nueve unidades respecto a San Martín de San Juan, el equipo que hoy estaría descendiendo. Cada punto que sume es vital para asegurar su permanencia en la máxima categoría.
Formaciones del encuentro
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Huracán vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
