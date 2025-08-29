Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El comienzo de la "Lepra" mendocina en el Clausura está lejos de ser el ideal, y no ha logrado replicar el buen rendimiento que tuvo en el Torneo Apertura, donde finalizó sexto en su zona. De los seis partidos disputados hasta ahora, solo han conseguido una victoria. En su último compromiso, empataron 1-1 con Tigre en un encuentro polémico, ya que el rival igualó el marcador con un penal en tiempo de descuento convertido por Braian Martínez.