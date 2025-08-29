Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
A partir de las 17 de este sábado, la Lepra mendocina y el Bicho chocan en Mendoza con necesidades distintas. Todos los detalles.
Este sábado, desde las 17, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se medirán en el estadio Bautista Gargantini por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El equipo de La Paternal llega con la intención de conseguir una victoria que le permita superar a Boca y meterse en zona de clasificación para la Copa Libertadores. Por su parte, los dirigidos por Alfredo Berti buscarán poner fin a una racha negativa de tres partidos sin triunfos.
A pesar de un inicio irregular, el equipo de Nicolás Diez parece haber encontrado su mejor versión. En su último encuentro, golearon 4-1 a Racing con tantos de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz. Esta contundente victoria les devolvió la alegría tras la derrota ante Huracán y ahora buscarán consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
El comienzo de la "Lepra" mendocina en el Clausura está lejos de ser el ideal, y no ha logrado replicar el buen rendimiento que tuvo en el Torneo Apertura, donde finalizó sexto en su zona. De los seis partidos disputados hasta ahora, solo han conseguido una victoria. En su último compromiso, empataron 1-1 con Tigre en un encuentro polémico, ya que el rival igualó el marcador con un penal en tiempo de descuento convertido por Braian Martínez.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)
