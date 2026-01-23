Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En un gran momento, la "lepra" mendocina recibe este viernes al "Decano", en el debut de ambos por el Torneo Apertura 2026.
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina y con la mente puesta en su debut en la Copa Libertadores, recibe a Atlético Tucumán este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Bautista Gargantini, con arbitraje de Bryan Ferreyra. Se podrá ver por TNT Sports.
Independiente Rivadavia inició el año con el pie derecho al vencer 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, comenzando así la defensa de su corona en una temporada que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.
No obstante, el clima en el Parque se ve alterado por la situación de Sebastián Villa: el delantero colombiano aún no se sumó a las prácticas y la dirigencia ya le advirtió que, de no concretarse una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club, deberá presentarse a entrenar este lunes sin excepciones.
Por su parte, Atlético Tucumán llega al debut con el envión de una pretemporada ideal en Uruguay, donde cosechó victorias ante Cerro Largo, Progreso y Everton de Viña del Mar.
El conjunto conducido por Hugo Colace presentará un plantel renovado, ya que podrá disponer de las ocho incorporaciones cerradas en este mercado, destacándose las presencias de Martín Benítez, Gastón Suso y Ezequiel Ham, quienes asoman como piezas fundamentales para la estructura del Decano en este 2026.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.
Datos de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: Bautista Gargantini
