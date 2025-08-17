Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Xeneize", en crisis, quiero sumar su primera victoria en el certamen y romper la peor racha negativa de su historia.
Independiente Rivadavia recibe a un Boca en crisis este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
El presente de Boca Juniors es preocupante. El equipo de Miguel Ángel Russo arrastra una racha inédita de 12 partidos sin victorias, ubicándose penúltimo en el Clausura con solo tres puntos en cuatro fechas. Tras empatar 1-1 con Racing en la Bombonera, mostrando destellos pero evidenciando falta de contundencia y solidez defensiva, el DT apuesta por el próximo partido en Mendoza como un punto de quiebre.
Russo busca un triunfo que no solo los saque del fondo de la tabla, sino que también sirva como envión anímico. Para ello, se esperan al menos dos cambios: Nicolás Figal regresaría a la defensa para aportar experiencia, y Rodrigo Battaglia podría sumarse al mediocampo, formando un doble pivote con Leandro Paredes para mejorar la recuperación. La alternativa de Milton Delgado en ese puesto también está en consideración.
Independiente Rivadavia, la "Lepra" mendocina, llega al encuentro en la décima posición con cuatro puntos (un triunfo, un empate y dos derrotas). Tras caer 2-1 ante Estudiantes en La Plata, el equipo de Alfredo Berti buscará hacerse fuerte en casa, aprovechando el mal momento de su rival.
La principal carta ofensiva será Sebastián Villa, ex Boca, quien se reencontrará con su antiguo club. Con el apoyo de su gente, Independiente Rivadavia intentará replicar la intensidad mostrada en Mendoza y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Boca
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Datos de Independiente Rivadavia vs. Boca
- Hora: 20.30.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario