Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el "Xeneize" llega tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil, resultado que le permitió revertir la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro. Además, atraviesa un buen momento en el ámbito local: viene de derrotar 2-1 a Talleres y se mantiene en la pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto con Argentinos.