Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize", envalentonado por el triunfo en el Maracaná, visita a Independiente con la misión de lograr una victoria que le permita dar un paso hacia la consagración en la Tabla Anual.
Independiente recibe a Boca este domingo, desde las 17, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
El "Rojo" llega tras igualar 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda y acumula 19 puntos, con los que se ubica en el octavo puesto de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo de Avellaneda intentará hacerse fuerte en su cancha para sumar una victoria importante en la recta final de la fase regular.
Por su parte, el "Xeneize" llega tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil, resultado que le permitió revertir la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro. Además, atraviesa un buen momento en el ámbito local: viene de derrotar 2-1 a Talleres y se mantiene en la pelea por la Tabla Anual, que lidera con 54 puntos junto con Argentinos.
En cuanto al historial, Boca lleva una leve ventaja sobre Independiente: se enfrentaron en 229 partidos oficiales, con 80 triunfos para el "Xeneize", 76 para el "Rojo" y 73 empates. El antecedente más reciente fue el empate 1-1 en La Bombonera, por el Torneo Apertura 2026.
Formaciones de Independiente vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 17.00.
Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Adrián Franklin.
TV: ESPN Premium.
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