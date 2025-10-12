Independiente vs. Lanús, por el Torneo Clausura: resultado en vivo
El Rojo necesita con urgencia sumar su primer triunfo en el campeonato para escapar del fondo, pero no la tendrá fácil ante un Granate que atraviesa un gran momento.
Independiente recibirá este domingo a Lanús en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 21.15, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Fernando Echenique, asistido desde el VAR por Diego Ceballos.
El equipo de Gustavo Quinteros sigue sin poder ganar desde el inicio del certamen y necesita cortar la racha para salir del fondo de la tabla. Desde la llegada del técnico chileno, el Rojo acumula dos empates consecutivos: 0-0 en el clásico ante Racing y 1-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza. Para este compromiso, Sebastián Valdéz regresará a la zaga central ante las bajas de Franco Paredes (suspendido) y Nicolás Freire (lesionado). Además, el club confirmó la fecha del duelo postergado ante Platense, que se disputará la próxima semana.
Por su parte, Lanús es uno de los animadores de la Zona B. El equipo de Mauricio Pellegrino suma 20 puntos y ocupa el tercer lugar, luego de vencer 2-1 a San Lorenzo en la jornada anterior. El Granate acumula seis partidos sin derrotas entre torneo local y Copa Sudamericana, donde alcanzó las semifinales y enfrentará a Universidad de Chile a fin de mes.
Antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca y figura emblemática del fútbol argentino, quien falleció el miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Russo también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes.
Error compartido entre Verá y Rodrigo Rey y Walter Bou puso el 1-0 para el Granate:
Probables formaciones del encuentro
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.DT: Gustavo Quinteros.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.DT: Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
