Independiente vs. Lanús, por el Torneo Clausura: resultado en vivo

El equipo de Gustavo Quinteros sigue sin poder ganar desde el inicio del certamen y necesita cortar la racha para salir del fondo de la tabla. Desde la llegada del técnico chileno, el Rojo acumula dos empates consecutivos: 0-0 en el clásico ante Racing y 1-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza. Para este compromiso, Sebastián Valdéz regresará a la zaga central ante las bajas de Franco Paredes (suspendido) y Nicolás Freire (lesionado). Además, el club confirmó la fecha del duelo postergado ante Platense, que se disputará la próxima semana.