Alexis Sánchez ilusiona a los hinchas de River con su vuelta

"Gallardo le hizo un pedido público a Jorge Brito (presidente de River) para que acelere con la llegada de refuerzos y desde la dirigencia le hicieron caso. Van con todo por Alexis Sánchez", sentenció.

Alexis Sánchez habló del equipo de Núñez cuando arribó su compatriota Paulo Díaz: "Me pone contento que llegue un chileno porque me gusta mucho el esquema con el que juega River, de verdad. Soy de River. Jugué en River. Y me gusta el entrenador también", fue la frase destacada.

El delantero de 33 años pasó a River Plate a mediados de 2007 después del Mundial Sub 20 de Canadá y tras un año en Colo Colo. Estuvo una temporada completa, con un saldo de 31 partidos jugados, tres asistencias y cuatro goles.