Instituto vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: resultado en vivo

La Gloria, que no ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos, necesita urgentemente un triunfo para alejarse de la zona de descenso. Su mal inicio en el segundo semestre, con una sola victoria, lo ha dejado fuera de la zona de playoffs y lo ha posicionado entre los últimos seis de la tabla anual. Como lo expresó el mediocampista Stefano Moreyra, el equipo se siente "obligado a ganar" para enderezar el rumbo después del parate por la fecha FIFA.