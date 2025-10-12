Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En tanto, con 15 puntos, Atlético Tucumán se encuentra actualmente en la pelea por los primeros ocho puestos. Un triunfo fuera de casa, algo que no consigue desde hace meses, sería crucial para inyectar la confianza necesaria de cara a la recta final del torneo y asegurar su lugar en la fase final.

El técnico Lucas Pusineri deberá lidiar con una baja sensible: el defensor Marcelo Ortiz llegó al límite de amonestaciones en la última victoria 2-0 ante Platense y no estará disponible. Pese a la ausencia, el DT mantiene la ambición: "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene", declaró Pusineri.

Formaciones de Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Moreyra y Juan Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Datos de Instituto vs. Atlético Tucumán

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Monumental Presidente Perón