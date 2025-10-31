Instituto vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Gloria necesita ganar para seguir con chances de clasificación, mientras el Canalla, ya asegurado en la próxima fase, defiende su invicto.
Este viernes, desde las 21:15, Instituto y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Será un cruce con objetivos distintos: el conjunto cordobés busca volver a meterse en la pelea por los playoffs, mientras que el equipo de Ángel Di María ya tiene asegurado su boleto a la próxima instancia y también su lugar en la Copa Libertadores 2026.
La Gloria llega tras una derrota 1-0 ante Riestra que cortó una racha positiva de seis partidos sin caídas. Con 15 puntos, el equipo dirigido por Diego Dabove se ubica en la décima posición de la Zona B, a solo dos unidades del último puesto de clasificación. En Córdoba saben que no hay margen de error, por lo que el apoyo del público será fundamental para intentar un triunfo que los mantenga en la pelea. Para este encuentro, el técnico no podrá contar con Stéfano Moreyra, suspendido por acumulación de amarillas.
Del otro lado, Central transita un presente ideal. El Canalla viene de vencer a Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 7 y, con ese resultado, aseguró su clasificación tanto a la siguiente fase del Clausura como a la Libertadores. Además, el equipo rosarino es el único del campeonato que no registra expulsados en todo el año y mantiene su invicto en la Zona B con 27 puntos, compartiendo la cima con Riestra.
El encuentro en Córdoba promete ser intenso: el local intentará hacer valer su localía ante un rival que combina experiencia, jerarquía y un presente brillante. La misión de los cordobeses es clara: ganar o despedirse de la ilusión de los playoffs.
Instituto vs. Rosario Central: probables formaciones
- Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
- Rosario Central: Jorge Broun; Juan Gimenez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Instituto vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario