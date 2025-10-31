Instituto vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Instituto vs. Rosario Central: resultado en vivo

La Gloria llega tras una derrota 1-0 ante Riestra que cortó una racha positiva de seis partidos sin caídas. Con 15 puntos, el equipo dirigido por Diego Dabove se ubica en la décima posición de la Zona B, a solo dos unidades del último puesto de clasificación. En Córdoba saben que no hay margen de error, por lo que el apoyo del público será fundamental para intentar un triunfo que los mantenga en la pelea. Para este encuentro, el técnico no podrá contar con Stéfano Moreyra, suspendido por acumulación de amarillas.