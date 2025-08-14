Instituto vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Tatengue, en tanto, llega golpeado por la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. El conjunto santafesino, bajo la conducción de Leonardo Madelón, sufre una preocupante sequía ofensiva: apenas convirtió dos goles en cuatro partidos. Su única victoria en el Clausura se produjo en el debut, cuando superó 1-0 a Estudiantes en el 15 de Abril; luego empató con Boca y Tigre, y no pudo sostener el nivel.