Instituto vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Gloria y el Tatengue llegan igualados en puntos y buscarán un triunfo que les permita ganar aire en la tabla y alejarse de la pelea por el descenso.
Este viernes a las 19, el Estadio Mario Alberto Kempes será escenario del cruce interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 entre Instituto y Unión. Ambos conjuntos llegan con una campaña idéntica: una victoria, dos empates y una derrota. La premisa es clara: sumar de a tres para evitar complicaciones futuras en la lucha por la permanencia.
La Gloria arriba al partido tras un empate 1-1 ante Platense en un choque con tintes de frustración. El equipo cordobés, dirigido por Daniel Oldrá, se sintió cerca de quedarse con la victoria ante el último campeón, pero terminó lamentando errores en los tramos finales.
Antes de ese resultado, había vencido a Gimnasia en La Plata, caído frente a River y empatado contra Vélez, dejando la sensación de que el rendimiento existe, pero la falta de contundencia le impide despegar.
El Tatengue, en tanto, llega golpeado por la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. El conjunto santafesino, bajo la conducción de Leonardo Madelón, sufre una preocupante sequía ofensiva: apenas convirtió dos goles en cuatro partidos. Su única victoria en el Clausura se produjo en el debut, cuando superó 1-0 a Estudiantes en el 15 de Abril; luego empató con Boca y Tigre, y no pudo sostener el nivel.
El historial reciente muestra paridad, pero en este contexto ambos saben que el empate no es un resultado ideal. La presión por sumar se combina con la necesidad de ganar confianza de cara a la segunda mitad del torneo.
Instituto vs. Unión: probables formaciones
- Instituto: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Daniel Oldrá.
- Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.
Instituto vs. Unión: otros datos
- Hora:19:00.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
