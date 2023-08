El Inter Miami de Messi busca la final de la Leagues Cup: horario, formaciones y TV

Si avanza a la final, Inter Miami también se asegurará uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).

PROBABLE EQUIPO DE INTER MIAMI

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

inter miami.jpg