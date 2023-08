Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City por la Leagues Cup: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Cómo llega Inter Miami al clásico con Orlando

La llegada de Messi cambió el presente futbolístico de Inter Miami y en sus dos primeros partidos ya aportó tres goles. Este recién será el tercer partido de Lionel con la camiseta rosada.

En su debut contra Cruz Azul por la primera fecha del grupo, el astro ingresó y convirtió el agónico gol del triunfo mediante un tiro libre exquisito.

En su estreno desde el arranque ante Atlanta United, el 10 hizo un doblete en menos de 25 minutos y también brindó una asistencia para la goleada por 4-0.

messi inter miami festejo 1.jpg

Orlando City también tiene presencia argentina

El denominado Clásico del Sol ante Orlando City, que tendrá presencia de argentinos, será el tercer desafío de Messi en su nuevo destino futbolístico.

La franquicia de Orlando que tiene su estadio a tres horas hacia el norte de Miami tiene como figura al argentino Martín Ojeda, quien llegó en enero tras destacarse en Godoy Cruz y en sus primeros meses ya registró 4 goles y 8 asistencias.

El equipo que compite en la MLS desde 2015 (cinco años antes que Inter Miami) también cuenta en el plantel con Rodrigo Schlegel (ex Racing Club), Ramiro Enrique, exBanfield e hijo del campeón del Mundo en 1986, y con Gastón González (ex Unión de Santa Fe) que está lesionado.

Además, la otra cara conocida es la del arquero peruano Pedro Gallese, al que Messi no le pudo marcar en las tres veces que lo enfrentó con el seleccionado argentino.

drv pnk stadium inter miami estadio cancha.jpg

Inter Miami vs Orlando City: historial y último antecedente

El historial del Clásico del Sol lo domina Orlando City con 5 triunfos contra 3 de Inter Miami más 3 empates. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 20 de mayo de 2023 por la MLS y Orlando se impuso por 3-1 con un gol del entrerriano Ojeda.

En tanto, la última victoria de Inter fue el 5 de octubre de 2022 por 4-1 con un doblete de Gonzalo Higuaín, el máximo goleador de la joven historia del club que tiene como cara visible al inglés David Beckham.

¿Debuta Jordi Alba en Inter Miami?

El experimentado lateral izquierdo Jordi Alba, excompañero y amigo de Messi y de Sergio Busquets, se sumó este lunes y podría estar en el banco de suplentes.

Los argentinos Facundo Farías y Tomás Aviles, flamantes refuerzos, todavía no forman parte oficialmente del plantel y tampoco fueron inscriptos para esta competencia.

lionel messi inter miami 4.jpg

Inter Miami vs Orlando City: probable formación

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, DeAndre Yedlin; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Robert Taylor, Josef Martínez y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Orlando City

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse solo a través de la MLS Season Pass en la plataforma Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.