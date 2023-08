Inter Miami de Lionel Messi vs Orlando City por la Leagues Cup: resultado en vivo

El capitán de la Selección Argentina será nuevamente titular en el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino que buscará dar un paso más en el certamen que reúne a los participantes de la MLS y de la Liga MX de México.

Resultado en vivo de Inter Miami vs Orlando City

Cómo llega Inter Miami al clásico con Orlando

La llegada de Messi cambió el presente futbolístico de Inter Miami y en sus dos primeros partidos ya aportó tres goles. Este recién será el tercer partido de Lionel con la camiseta rosada.

En su debut contra Cruz Azul por la primera fecha del grupo, el astro ingresó y convirtió el agónico gol del triunfo mediante un tiro libre exquisito.

En su estreno desde el arranque ante Atlanta United, el 10 hizo un doblete en menos de 25 minutos y también brindó una asistencia para la goleada por 4-0.

messi inter miami festejo 1.jpg

Inter Miami vs Orlando City: historial y último antecedente

El historial del Clásico del Sol lo domina Orlando City con 5 triunfos contra 3 de Inter Miami más 3 empates. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 20 de mayo de 2023 por la MLS y Orlando se impuso por 3-1 con un gol del entrerriano Ojeda.

En tanto, la última victoria de Inter fue el 5 de octubre de 2022 por 4-1 con un doblete de Gonzalo Higuaín, el máximo goleador de la joven historia del club que tiene como cara visible al inglés David Beckham.

¿Debuta Jordi Alba en Inter Miami?

El experimentado lateral izquierdo Jordi Alba, excompañero y amigo de Messi y de Sergio Busquets, se sumó este lunes y podría estar en el banco de suplentes.

Los argentinos Facundo Farías y Tomás Aviles, flamantes refuerzos, todavía no forman parte oficialmente del plantel y tampoco fueron inscriptos para esta competencia.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Orlando City

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse solo a través de la MLS Season Pass en la plataforma Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.